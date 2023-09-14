Минниханов поручил мэрии Казани создание в Парке Победы зоны, посвященной СВО

Сохранение своей исторической памяти – святая обязанность Правительства, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Выступая с посланием перед Госсоветом РТ, он дал поручение мэрии Казани разработать предложения по созданию специализированной мемориальной зоны, посвященной спецоперации, в городском Парке Победы.

«Только в этом году в республике установлены памятники, бюсты и мемориальные доски 22-м Героям Советского Союза и Российской Федерации, в том числе участникам спецоперации.

Несомненно, работа по увековечению памяти Героев Отечества будет продолжена.

Поручаю Правительству, мэрии Казани подготовить предложения о создании в Парке Победы Казани мемориальной зоны, посвященной СВО», - сказал глава республики.

Он также напомнил, что в 2025 году в России состоится масштабное празднование 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Минниханов призвал Правительство РТ, а также руководителей городов и муниципальных районов республики начать подготовку к этому торжественному событию уже сейчас.