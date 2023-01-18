Минниханов поручил МЧС взять под контроль частные дома престарелых и приюты

Безопасность постояльцев в частных домах престарелых, приютах и интернатах – то, на чем нужно заострить свое внимание сотрудникам МЧС Татарстана в ближайшее время. С таким поручением сегодня на итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Говоря о пожарной безопасности в местах круглосуточного пребывания людей, Президент республики отметил, что сегодня под чутким надзором в основном находятся государственные учреждения. В то время как в республике есть немало частных заведений, нуждающихся в тотальных проверках.

«Вспомним случай в Кемерово, когда в доме престарелых вспыхнул пожар. Тогда погибли 20 человек. Он находился в частной собственности. Подобная трагедия может везде повториться. Я считаю, что под контролем должны находиться не только государственные учреждения, но и те, которые находятся в частной собственности. Должны быть внесены представления на федеральный уровень», – сказал Рустам Минниханов.