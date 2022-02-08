Минниханов поручил к апрелю утвердить объекты, которые войдут в госпрограммы 2023 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил к апрелю 2022 года сформировать и утвердить список объектов жилой и социальной инфраструктуры, которые будут построены или капитально отремонтированы в 2023 году. Поручение он дал на итоговом заседании коллегии Минстроя РТ.

«Муниципальным образованиям и министерствам нужно своевременно определяться с объектами. Я всегда говорил, что на два года вперед должны быть готовы объекты, особенно по капремонту и по новому строительству. Задача программу 2023 года подготовить к апрелю, чтобы был перечень, а дальше — готовить документацию», — заявил Минниханов.

Президент подчеркнул, что плохое планирование приводит к затягиванию сроков строительства.

«Параллельно нужно вести работу по 2024 году. Исходя из возможностей нашего бюджета, мы иногда можем идти и на опережение», — поставил задачу Минниханов.

На территории выставочного комплекса «Казань-Экспо» сегодня прошло заседание коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Его участниками помимо представителей отрасли стали заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и генеральный директор госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин.