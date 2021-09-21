Минниханов поручил изучить разработку ИТ-парка Татарстана по защите школ и вузов от атак

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил представителям Минобрнауки РТ и МВД Татарстана изучить мобильное приложение резидента ИТ-парка Татарстана, которое позволяет оперативно информировать спецслужбы в случае вооруженной атаки на образовательные учреждения.

Разработку Президенту РТ на выставке форума Kazan Digital Week представил автор проекта Сергей Минасян. По его словам, бесплатное приложение предлагается установить на смартфоне каждого преподавателя школы, техникума или вуза. Если педагог слышит выстрелы, он активизирует приложение, и в дежурную часть МВД по РТ поступает сигнал о нападении на образовательную организацию. При этом полицейские знают имя и фамилию преподавателя, место его работы и геолокацию. После чего в образовательное учреждение направляется специально подготовленная вооруженная группа.

«Просьба изучить и подготовить предложение», — отметил Минниханов после презентации ИТ-проекта.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» резидент ИТ-парка пояснил, что мобильное приложение предлагается установить только у преподавателей и только на самый экстренный случай. «Если разобрать вчерашнее происшествие в Перми, то охранник с „тревожной кнопкой“ был убит, а до системы 112 не дозвонились. Хорошо, что рядом оказались сотрудники ДПС, которые обезвредили стрелка. Наше приложение помогло бы оперативнее известить спецслужбы о случившемся», — пояснил Минасян.

Накануне вооруженный преступник совершил нападение на кампус Пермского государственного национального исследовательского университета, погибло шесть человек, 28 получили ранения.