Минниханов поручил изучить причины роста задолженности по налогам в Татарстане

Задолженность по налогам в Татарстане с начала года выросла на 15% — до 10,4 млрд рублей. Министрам и главам муниципалитетов необходимо изучит причины и принять меры для погашения долгов. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ.

«Следует продолжить работу с резервами по всем видам доходов и по расходной части. Я считаю, что самый большой резерв – это работа с налоговой задолженностью. За первый квартал текущего года это 10,4 млрд рублей, мы выросли на 15% к прошлому году. Наибольший рост по строительству и ЖКХ – плюс 519 млн рублей, по промышленности – 377 млн, по транспорту – 162 млн рублей. Внимательно вместе с налоговой, с отраслевыми министерствами нужно выстроить работу. Это касается и министров, и глав. На муниципальном уровне каждое предприятие нужно внимательно проанализировать. Этот вопрос должен быть на контроле», – обратил внимание Минниханов.

Президент РТ отметил, что в текущих условиях нужно обеспечить жесткую финансовую дисциплину, абсолютное исполнение социальных обязательств.

«Существенных затрат требует задача, поставленная в рамках нацпроектов. В этом году мы направим на эти цели 29,4 млрд рублей. Из них порядка 10 млрд рублей из республиканского бюджета. Все параметры, которые заложены в наших соглашениях с федеральными министерствами, должны быть достигнуты», – подчеркнул Минниханов.