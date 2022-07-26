Минниханов поручил главам усилить работу по легализации теневой заработной платы

Главам городов и районов следует обратить внимание на легализацию теневого рынка труда, поскольку налог на доходы физлиц – это основной доход муниципалитетов. Такое поручение озвучил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства РТ.

«Следующая тема – это работа комиссий по легализации теневой заработной платы. Главы, я обращаюсь к вам, – необходимо усилить работу по сокращению неформального рынка труда. Все трудовые отношения должны быть соответствующим образом оформлены. На местах задолженность по НДФЛ составляет 2,5 млрд рублей», – обратил внимание Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что особую настороженность следует проявить главам территорий, где отмечается падение поступления НДФЛ.

«Доходы физических лиц – это основной доход наших муниципалитетов. Ниже 45% – это Камское Устье, Мензелинский, Тукаевский, Бавлинский, Атнинский, Заинский районы… Надо разобраться. Понятно, что роста может не быть, но почему снижение? Это основой ваш доход», – задал риторический вопрос руководитель республики.

Минниханов также обратил внимание что в ряде районов идет снижение по уплате налогов за земельные участки.

«Есть тема земельного налога, – по 17 районам поступления снизились по отношению к прошлому году. В чем причина? Нижнекамский, Нурлатский, Сармановский, Бавлинский, Алексеевский, Заинский… Тоже просил бы внимательно вместе с налоговиками и Минфином эти цифры посмотреть», – поручил Минниханов.

Президент Татарстана сегодня провел республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана по вопросу «Об итогах исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2022 года и задачах органов финансовой системы на 2022 год».