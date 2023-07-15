Минниханов поручил главам районов взять на контроль вопросы обслуживания парков

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: скриншот tatarstan.ru

В Азнакаевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Кукморском и Пестречинском районах Татарстана не заключены договоры на обслуживание общественных пространств. Раис РТ Рустам Минниханов поручил главам этих муниципалитетов взять эти вопросы на контроль, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На качество эксплуатации общественных пространств в своем докладе на традиционном республиканском совещании обратила внимание директор Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина. В мероприятии в том числе приняли участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Давайте такую работу проведем. Столько средств, сил потратили на все это хозяйство, [на] общественные пространства. Если они будут в таком состоянии — конечно, это нас не красит. Жалко, жалко», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Выполнение строительно-монтажных работ по программе развития общественных пространств составляет 42%, по программе формирования комфортной городской среды — 36%, по Всероссийскому конкурсу малых городов — 37%, заметила Зиннатуллина.

Директор Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина Фото: скриншот tatarstan.ru

Рассказала докладчица и о реализации программы «Наш двор». Сейчас дорожные работы ведутся на всех дворовых территориях, участвующих в программе. Впрочем, в 361 дворе они уже завершены. В целом выполнение дорожных работ достигает 67%.

В свою очередь выполнение работ по установке наружного освещения составляет 63%, они завершены в 15 районах. Монтаж оборудования выполнен на 48%, в 272 дворах он уже окончен.

За две недели по программе «Наш двор» поступило 430 обращений от жителей республики, из которых 42% приходится на Казань. В основном татарстанцев интересуют сроки начала и завершения работ во дворах. Работают колл-центры, по всем обращениям жители получили необходимые разъяснения, заверила директор Фонда «Института развития городов РТ».

Для проверки качества работ по благоустройству специалисты Института развития городов РТ продолжают комиссионные выезды в районы, добавила Наиля Зиннатуллина.