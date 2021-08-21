Минниханов поручил главам районов держать на контроле вопрос противопожарной безопасности

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству республики и главам муниципальных образований держать на особом контроле вопрос противопожарной безопасности. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства РТ.

«МЧС, Минлесхоз, главы на местах. Очень серьезно прошу принимать самые жесткие меры [при проведении противопожарных мероприятий]. Никаких вопросов, кто бы ни был, сегодня безопасность — самое главное. Мы видим, что исчезают целые населенные пункты», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент призвал строго выполнять все пункты и решения, принятые на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала года в пожарах в Татарстане погибли более 100 человек.