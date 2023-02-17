Минниханов поручил достойно провести все мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В этом году необходимо подготовиться и на высоком уровне провести празднование Дня защитника Отечества – 23 февраля. Такое поручение Раис Татарстана Рустам Минниханов дал на традиционном совещании в Доме Правительства РТ. Он напомнил, что поздравления в этот день получают все, кто посвятил себя служению родной стране. В их числе – действующие военнослужащие и их семьи, ветераны войны и Вооруженных Сил.

«Особые поздравления – нашим ребятам, которые в эти дни находятся на боевом посту, ответственно выполняют благородную миссию по защите интересов Родины, многонационального российского народа и будущего страны», – подчеркнул Раис РТ.

23 февраля состоится Всероссийский телемарафон в поддержку бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО. В республике телемарафон пройдет на телеканале ТНВ. «Татарстан гордится своими героями и ждет их с победой, – добавил Минниханов. – Учитывая значимость Дня защитника Отечества, поручаю Правительству республики организовать на самом высоком уровне торжественные мероприятия в городах и районах, трудовых коллективах, уделить особое внимание семьям участников специальной военной операции. Правоохранительные органы прошу обеспечить соблюдение порядка в период праздничных и выходных дней».

Также Минниханов напомнил, что на следующей неделе будет отмечаться праздник славянской культуры – Масленица, сообщает пресс-служба Раиса РТ. «В этом году, который в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций, во многих наших образовательных организациях и учреждениях культуры запланированы различные мероприятия, в том числе в уличном формате», – сказал Минниханов, напомнив, что в Казани главной площадкой праздника станет парк Черное озеро.

Раис Татарстана также призвал сохранять традиции, которые сближают людей, и приобщать к ним молодежь. «Для нас это имеет большое значение. Прошу ответственных за мероприятия соблюдать все необходимые требования безопасности», – подытожил он.