Минниханов поручил доработать проект музея истории Казанского Кремля

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в понедельник присутственные места Казанского Кремля. Он ознакомился с набросками художественного проекта музея истории кремля и высказал ряд замечаний.

«Нужно максимально сохранить исторический облик этого уникального пространства, сохранить тот дух, который здесь есть», - приводит слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Предполагается использовать в экспозиции историческую иконографию, макеты, документальные и архивные материалы, мультимедийные инсталляции.

Затем Рустам Минниханов осмотрел выставку «Свет веры - Иман нуры», приуроченную к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Среди экспонатов можно найти редкие рукописи и книжные памятники, булгарские и золотоордынские монеты, вышитые молитвенные коврики и женские костюмы и многое другое.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Следующим пунктом посещения стала презентация «Театра национального костюма», чья экспозиция включает в себя воссозданные исторические костюмы и украшения. Также состоялся подиумный показ современных татарстанских брендов одежды и аксессуаров.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Кроме того, Рустаму Минниханову презентовали концепцию развития дворовой территории здания присутственных мест. Здесь предлагается обустроить зону отдыха для туристов и создать условия для организации различных мероприятий.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Во время визита в Казанский Кремль Минниханова сопровождали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов.