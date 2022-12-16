Минниханов поручил до конца года ввести все объекты, строящиеся по нацпроектам

Все средства, полученные республикой в рамках исполнения национальных проектов, должны быть освоены до конца года, все запланированные объекты необходимо ввести в строй. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства РТ.

«На реализацию мероприятий по нацпроектам в текущем году будет направлено 42 млрд рублей. Из них значительная часть – это федеральные средства – 30,5 млрд рублей и 11,3 млрд – из бюджета Татарстана. Особо отмечу, что цели и показатели национальных проектов должны быть выполнены. До конца текущего года должно быть полное освоение средств, необходимо ввести в строй все запланированные объекты. Тоже в следующем году необходимо обеспечить максимальное участие республики в мероприятиях национальных проектов и государственных программах», – поставил задачу Минниханов.

В Доме Правительства РТ сегодня прошло заседание совместной коллегии Минфина РТ, Управления ФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики за 2022 год и задачам на 2023 год.

Национальные проекты реализуются в стране по поручению Президента России Владимира Путина. Вчера глава государства провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.