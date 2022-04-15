Минниханов поручил держать на особом контроле обеспечение аграриев семенами и удобрениями

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил держать на особом контроле вопросы обеспечения семенами, удобрениями и ГСМ в период весенних полевых работ. Об этом руководитель республики сказал на совещании в Доме Правительства.

С докладом выступил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Он доложил, что на сегодня в хозяйства завезено 93% семян сахарной свеклы, 85% — кукурузы, 79% — подсолнечника. Все законтрактованные объемы семян поступят в хозяйства до начала посевной.

По семенам яровых зерновых проблем нет, обеспеченность — 115%. Многие районы уже приступили к протравливанию, однако есть и такие хозяйства, которые до сих пор не провели проверку на качество семян.

Также Зяббаров рассказал, что в республике имеется 60,4 кг действующего вещества на 1 гектар. Среди районов есть те, кто накопил свыше 100 кг д. в. Это Заинский, Тетюшский, Сармановский районы, за неделю наибольшая прибавка по удобрениям у Алькеевского (17,7), Верхнеуслонского (14,4), Спасского (8,1) районов. Однако, отметил министр, есть и районы с низкими показателями — Черемшанский, Бавлинский, Агрызский.

«К посевной подходить с таким запасом удобрений — это заведомый прогноз на снижение урожайности и в целом получение убытка по отрасли, — сказал глава аграрного ведомства. — Прошу пересмотреть свои подходы к удобрениям, сегодня у поставщиков они имеются в наличии».

Что касается сферы механизации, ситуация следующая: завершен ремонт тракторов, посевных и почвообрабатывающих агрегатов. У дилеров на складах есть необходимый объем и номенклатура запасных частей для устранения поломок в период весенне-полевых работ.

Министр отметил хорошую подготовку посевной техники, однако сказал, что нужно завершить дефектовку кормоуборочной и зерноуборочной техники в кратчайшие сроки, передает пресс-служба Президента РТ.