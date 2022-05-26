Минниханов поручил дать право льготного выкупа земли бизнесменам, создавшим производства

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал руководителей Минземимущества РТ и Минэкономики РТ, допустивших увеличение стоимости выкупа земельных участков для предпринимателей, построивших производства. Выступая на встрече с бизнес-сообществом республики, Президент РТ потребовал обеспечить льготный выкуп земли.

«Зачем нужно было это делать? Чья это идея? Мы промпарки строим, индустриальные парки, вкладываем государственные инвестиции и потом начинаем… Если предприниматель построил завод, выполнил свои обязательства, зачем так делать? Он же будет налоги платить», — сказал в сердцах Рустам Минниханов, выслушав жалобу предпринимателя Айдара Гатауллина, построившего в Зеленодольском районе Поволжский завод по производству заменителей цельного молока, премиксов и комбикормов.

Гатауллин пожаловался, что его заставляют выкупить землю под заводом по 100-процентной кадастровой стоимости, хотя ранее размер стоимости земли исчислялся от размера ставки земельного налога и был значительно ниже.

Президент Татарстана назвал удорожание выкупа земли для бизнесменов, построивших производства, недопустимым. «Не нужно менять правило игры и придумывать что-то новое. Мы с одной стороны призываем предпринимателей инвестировать, потом вводим ограничения… Бизнесмен должен понимать, что если он построит производство, то у него будет льготная выкупная цена и не нужно устанавливать какие-то сроки. У нас есть бездельники, которые выкупили землю и ничего не делают с ней. А тут люди пришли, построили завод, взяли кредиты, эта земля работает. Я Вам и Вам поручаю более внимательно посмотреть», — сказал Минниханов обращаясь к главам Минземимущества и Минэкономики — Фанилю Аглиуллину и Мидхату Шагиахметову.

«Зачем вы лезете туда, где не чешется? Мы ищем варианты, как поддержать, чтобы у нас появились новые предприятия, новые рабочие места. Если предприниматель выполнил условия по инвестициям и созданию рабочих мест — пусть выкупает», — подчеркнул руководитель республики.