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Минниханов поручил активно включиться в реализацию мер из послания Путина
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил представителям различных уровней власти республики активно включиться в реализацию мер, упомянутых в послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«В своем обращении глава государства определил основные направления внешней, внутренней политики, вектор развития страны, оценил ход спецоперации, социально-экономические развитие России. Мы всецело поддерживаем цели и задачи, поставленные нашим руководителем — Президентом страны Владимиром Путиным», — заметил Минниханов.
Руководитель республики также перечислил некоторые из важных решений, упомянутых в послании, с которым 21 февраля выступил Президент.
Это, в частности, создание специального государственного Фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, задачей которого станет координация всех видов поддержки, и продолжение программы бесплатной газификации, которая будет распространяться и на социальные объекты (для граждан она будет действовать на постоянной основе).
Кроме того, начнет реализовываться программа льготной аренды жилья для сотрудников оборонных заводов. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 19 242 рублей. Из федерального бюджета дополнительно выделят 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в текущем году.
«Поручаю Правительству республики, руководителям министерств и ведомств, главам муниципальных образований — активно включиться в реализацию данных мероприятий», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Кроме того, Раис РТ поблагодарил глав муниципалитетов и представителей всех структур, которые были задействованы в организации и проведении мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества. «Особое внимание было уделено участникам специальной военной операции, их семьям», — отметил руководитель республики.
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