Минниханов поручил активнее пользоваться ИИ-помощником «Юлдаш»

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету РТ поручил активнее использовать цифровые сервисы, в том числе ИИ-помощник «Юлдаш».

«Необходимо активнее использовать аналитические возможности единой цифровой платформы «Московской электронной школы», которая с текущего года расширена для организаций среднего профессионального образования. И проекта «Юлдаш» на базе искусственного интеллекта «Госпромт», который выстраивает персональную образовательную траекторию для каждого школьника Татарстана. С января 2027 года проект должен быть внедрен во всех образовательных учреждениях», – поручил Минниханов.

Он также отметил, что в профориентационной работе важно использовать привлекательные для детей и молодежи форматы. Например, посещение реальных производств, конкурсы и форумы, где парни и девушки могут обмениваться опытом и учиться друг у друга. Важны интерактивные площадки, музеи и выставки.

«Правительству совместно с Иннополисом, Академией наук республики необходимо разработать концепцию практико-ориентированного центра популяризации науки и IT-технологий», – поручил Раис РТ.