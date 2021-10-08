Минниханов поручил агентству «Татмедиа» разоблачать недостоверные и фейковые новости

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного Послания Госсовету РТ поручил медиахолдингу «Татмедиа» разоблачать недостоверные и фейковые новости. Он отметил значимость работы журналистов, чей профессионализм должен оказывать определяющее влияние на редакционную политику.

«Важнейший институт гражданского общества — средства массовой информации. Пристального внимания требуют вопросы информационного противодействия радикальным и деструктивным процессам, разоблачения недостоверных и фейковых новостей. В этой связи отмечу роль журналистов, чьи профессионализм и гражданская позиция должны оказывать определяющее влияние на редакционную политику. Агентству „Татмедиа“ совместно с Союзом журналистов республики следует проявлять больше активности и инициативы в данных вопросах», — заявил Президент.

Руководитель республики также отметил, что важнейшим ресурсом общественного развития является доверие граждан, их вовлеченность и сопричастность к реализации программ и проектов развития республики.

«Возрастает влияние общественных объединений, институтов гражданского общества на процесс принятия и реализации решений в сфере государственного управления. Действенным инструментом обратной связи стала деятельность Общественной палаты республики. На данном этапе необходимо эффективнее использовать потенциал общественных советов министерств, ведомств и муниципальных образований, шире тиражировать успешный опыт работы», — сказал Минниханов.

Отдельно Президент Татарстана отметил роль волонтеров и некоммерческих организаций. Третий год подряд Татарстан получает звание Региона добрых дел, подтверждая статус ресурсного центра по развитию добровольчества. В текущем году к движению «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!» присоединились 66 тыс. человек.