Рифкат Минниханов попросил ввести налоговый вычет для инвестирующих в НИОКР организаций

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Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов попросил депутатов рассмотреть возможность применения налогового вычета для организаций, инвестирующих в НИОКР. Об этом он заявил на восьмом заседании Государственного Совета РТ.

«Просим также, по примеру других субъектов Федерации, рассмотреть возможность установления ставки налога на прибыль для таких предприятий на минимально возможном уровне. Стопроцентный инвестиционный налоговый вычет можно было бы ввести и для налогоплательщиков, безвозмездно передавших имущество или денежные средства государственным научным и образовательным организациям», – сказал Минниханов.

Он добавил, что Академия наук для продвижения решений ученых в прошлом году активизировала конгрессно-выставочную деятельность. «Впервые принимала участие с выставочным стендом на шести федеральных площадках», – подчеркнул руководитель организации.

Минниханов отметил, что помимо внешних мероприятий академия активно поддерживала собственные научные конгрессные мероприятия. В частности, в 2024 году проведено 36 таких мероприятий: семь – в области технических, три – медицинских, пять – социальных, 14 – гуманитарных наук. Еще семь мероприятий было проведено по другим направлениям.