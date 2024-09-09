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Минниханов попросил Шадаева поддержать проект создания нового кампуса КТИТС
Казанский техникум информационных технологий и связи готовит востребованных специалистов для IT-сферы и очень популярен среди молодых людей из Татарстана, там назрел вопрос о строительстве нового кампуса. Об этом на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week 2024 сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Значимый кадровый ИТ-центр для страны – Казанский техникум связи. Учитывая высокую востребованность техникума и возрастающую потребность в высококлассных ИТ-специалистах, прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, поддержать проект по строительству нового кампуса», - сказал Минниханов.
На сегодняшний день техникум полностью соответствует статусу федерального центра компетенций. Там обучаются студенты из 38 регионов страны, а в этом году конкурс составил 15 человек на место, добавил он.
С 2015 года техникум является активным участником чемпионатного движения. В сентябре т.г. на его базе состоится финальный этап международного чемпионата БРИКС по высокотехнологичным и перспективным направлениям.
Кроме того, Минниханов поблагодарил руководство страны за продление программы социальной ипотеки для работников ИТ - отрасли, что способствует привлечению кадров в сферу.
«Развитие цифровой экономики требует квалифицированных кадров. В Татарстане выстроена комплексная система профориентации и ИТ-образования для всех возрастов. Работают детский ИТ-парк и начальная ИТ-школа, проект «Школа 21», ИТ-специалистов готовят 21 СПО и 11 вузов. Для старшего поколения работает Университет третьего возраста», - подчеркнул Раис республики.
Он рассказал и об Университете Иннополис, который стал одним из самых престижных ИТ - вузов страны. На данный момент там обучаются 1,2 тыс. студентов из 31 страны. Там же работают передовая инженерная школа, федеральные центры по искусственному интеллекту и промышленным роботам. Всего в вузе реализуются свыше 130 научных проектов.
«Важной поддержкой стало решение о строительстве трёх новых корпусов общежитий Университета. Хочу выразить признательность за это Правительству страны. Благодаря этому университетский кампус сможет принять в два раза больше студентов», - заключил Минниханов.
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