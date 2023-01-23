Минниханов попросил прокуроров принять меры по недопущению отравлений газом жителей РТ

Сегодня во время расширенного заседания коллегии Прокуратуры РТ в Казани Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал прокуроров сакцентировать особое внимание на некоторых видах преступлений.

В частности, глава республики призвал решительно действовать при выявлении в сети сведения, дискредитирующие ВС России или органы власти, а также призывающие к экстремистской деятельности.

Кроме того, по словам Минниханова, в настоящее время нужно сосредоточиться на некоторых наиболее опасных категориях преступлений: в первую очередь, на кражах в интернете. Дистанционные мошенничества продолжают активно развиваться.

Не меньшего внимания требует безопасность жителей республики на промышленных производствах и в жилых помещениях при использовании газового оборудования.

«Факты отравления людей угарным газом фиксируются регулярно. Уполномоченным органам с вашей помощью следует принять исчерпывающие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций и гибели людей», – сообщил Президент республики.

Также Минниханов отдельно уделил внимание вопросу защиты социальных прав детей-инвалидов. Как показал анализ практики прокурорского надзора, до настоящего времени нарушения в данной сфере не искоренены.

«Прошу прокуратуру не снижать усилия в данном направлении деятельности. В целом уверен, что совместными усилиями мы справимся со всеми поставленными задачами», – заключил Президент Татарстана.