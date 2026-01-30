Минниханов попросил Миндортранс РТ обратить внимание на пассажирские перевозки

Раис Татарстана Рустам Минниханов попросил обратить внимание на пассажирские перевозки. По ним поступает очень много обращений граждан, заявил руководитель республики на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Вопрос пассажирских перевозок у нас немного «факультативный». За пять лет республика совершила огромный прорыв по строительству новых автомобильных дорог. Но за счет строительства новых дорог и развязок мы этот вопрос не решим», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что общественный транспорт должен быть удобным для пассажиров, а его работа – качественной.

«Если мы этот путь не пройдем, то будем сидеть в своих персональных автомобилях и дожидаться, когда исчезнет «пробка». Поэтому этот вопрос очень важен. Мы с научным сообществом в этом вопросе тоже поработаем», – отметил он.

Раис РТ добавил, что развитая транспортная инфраструктура – одна из составляющих частей стабильной экономики.

«Если транспортная инфраструктура не будет развиваться, то экономика расти не будет, а мы хотим роста. В этой сфере у нас огромные резервы», – заключил он.