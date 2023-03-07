Минниханов попросил глав районов поддержать предпринимателей на грантовых конкурсах

Раис Татарстана Рустам Минниханов попросил глав районов поддержать предпринимателей, которые хотят участвовать в конкурсах на получение грантов. Есть муниципалитеты, которые слабо используют меры грантовой поддержки, заявил руководитель республики на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«В прошлом году ни одного гранта не получили Агрызский, Актанышский, Бугульминский, Пестречинский, Черемшанский и Ютазинский районы. Уважаемые главы, надо как-то стимулировать местных предпринимателей на получение грантов. Не все начинали с крупных проектов, но [некоторые другие] уже имеют высокие показатели», — сказал Минниханов.

Он добавил, что в 14 районах республики плохо ведется работа по созданию кооперативов, которые необходимы для развития личных подсобных хозяйств. «Кооперативы нужны, чтобы личные подворья уверенно производили продукцию и имели доходы через поставку своего сырья в эти кооперативы», — уточнил Раис РТ.

Для развития кооперативов с 2021 года в Татарстане реализуется программа по строительству ферм на территории молочных мини-парков. По этой программе субсидируется строительство мини-ферм и решаются вопросы сбыта производимой продукции, напомнил Минниханов.

«При этом данным механизмом в прошлом и в текущем годах воспользовались только кооперативы Кукморского района: в 2022 году — десять ферм, в этом году — 17 ферм», — заключил он.