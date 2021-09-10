Минниханов попросил Чернышенко оказать поддержку АПК в связи с летней засухой

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Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в совещании у вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, посвященного социально-экономическому развитию регионов Приволжского федерального округа. В мероприятии также принял участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В своем выступлении Рустам Минниханов констатировал, что этим летом Татарстан и некоторые регионы федерального округа серьезно пострадали от засухи.

«Последний раз такая засуха была в 2010 году, в этом ситуация повторилась. Мы сделали все, чтобы сохранить урожай. Если в засушливом 2010-м удалось собрать лишь 700 тыс. тонн зерна, то в текущем году ожидаем 2,5 млн тонн вместе с кукурузой. Но этого явно недостаточно», — отметил руководитель республики.

Он подчеркнул, что аномальная жара больно ударила как по крупным, так и по малым хозяйствам. С серьезными трудностями столкнулись и личные подворья крестьян.

Президент Татарстана попросил вице-премьера РФ поднять эту тему на правительственном уровне и оказать поддержку регионам, пострадавшим от засухи.

Ранее Дмитрий Чернышенко был назначен куратором от Правительства России по Приволжскому федеральному округу.