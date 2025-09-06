Минниханов поприветствовал участников конкурса молодых нефтяников в Альметьевске

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

В рамках рабочей поездки в Альметьевск Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов нефтяной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Первый конкурс нефтяников в Альметьевске прошел в 1970 году. Минниханов подчеркнул, что за 55 лет эти соревнования стали традицией, символизирующей преемственность поколений, высокие стандарты труда и внедрение инноваций.

«В условиях глобальных изменений и растущей роли искусственного интеллекта особенно востребованы высокая квалификация и профессионализм. Растет спрос на специалистов, которые способны мыслить нестандартно и внедрять инновации, особенно в стратегических отраслях экономики, таких как нефтегазовый сектор», – отметил Раис республики.

Он добавил, что в конкурсе участвуют самые талантливые молодые сотрудники: «Уверен, вы сможете успешно продемонстрировать свои знания, навыки и умения, обменяться опытом, получить новые возможности для карьерного роста и развития. Ваш талант, усердие и преданность делу – это именно то, в чем так нуждается наша страна. Вы – золотой фонд отечественной промышленности, и мы вами гордимся!»

В этом году в финал конкурса вышли 437 участников, соревнующихся по 30 направлениям. Минниханов осмотрел конкурсные площадки, наблюдая за соревнованиями операторов по добыче нефти и газа, бригад по подземному ремонту скважин, буровых бригад, электромонтеров, работников АЗС, медработников и других профильных специалистов.