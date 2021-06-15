Минниханов пообщался с жителями Иннополиса, переехавшими из Казахстана пять лет назад

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил в Иннополисе жилой комплекс «Зион». Здесь руководитель республики пообщался с местными жителями.

Комплекс «Зион», состоящий из 21 малоэтажного дома, — проект коммерческой недвижимости, реализуемый в Иннополисе с 2014 года. Каждая квартира имеет индивидуальное газовое отопление, у таунхаусов свои отдельные парковочные места. Президенту РТ рассказали о расширении «Зиона» — сейчас строится вторая очередь жилого комплекса из 33 домов.

В «Зионе» Рустам Минниханов также встретился с семьей Темергалиевых, переехавших в Иннополис из Казахстана пять лет назад. Асет Темергалиев руководит проектом по разработке и внедрению цифровой платформы в Институте искусственного интеллекта Университета Иннополис. Его супруга — Сымбат Темергалиева работает администратором городского пространства «АртСпейс». Дочь семейной пары учится в Школе Иннополис, а двое сыновей посещают местный детский сад.

«Четыре года проживали в арендном жилье в Иннополисе и первые два года решали, оставаться здесь или нет. Проект, по которому я работал, мог быть временным. Но проживая здесь, начали понимать, что с точки зрения развития детей, их воспитания, инфраструктуры и безопасности — это идеальное место», — рассказал Асет Темергалиев.

Он отметил, что первое время с семьей выбирался в Казань, например, чтобы посетить развлекательные центры. «Сейчас вполне комфортно себя чувствуем здесь. Наверное, в Казань выезжаем раз в месяц по необходимости», — подчеркнул постоянный житель Иннополиса.

Сымбат Темергалиева добавила, что Иннополис с каждым годом растет и развивается. «Здесь стало больше жилья, инфраструктуры, мест для развлечения детей. Сюда съезжаются дружелюбные, смелые и амбициозные люди, которые не боятся приехать в новый город и начать новую жизнь. Нас все это привлекает. Для специалистов здесь больше перспектив для роста, можно набраться опыта, поработать в разных компаниях, потому что выбор огромный, особенно в IT-сфере», — поделилась она.