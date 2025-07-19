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Общество 19 июля 2025 20:03

Минниханов пообщался с участником СВО, который чудом остался живым

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В селе Зюри Мамадышского района Республики Татарстан на празднике кряшенской культуры «Питрау» Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своём Телеграм-канале рассказала, что один из участников СВО поделился с лидером республики историей своего чудесного спасения.

«Участник СВО показал Рустаму Минниханову, как чудом выжил. Раис республики пообщался с нашими военнослужащими, которых пригласили на республиканский праздник культуры кряшен "Питрау"», — отметила Галимова.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #питрау #СВО #Лилия Галимова
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