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Ру Тат
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Официальная хроника
13 апреля 2022  13:00
Егор Никитин

Минниханов пообщается с участниками чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на текущей неделе посетит соревнования, проходящие в рамках чемпионата России по спортивной гимнастике организованного в Казани. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она подчеркнула значимость этих состязаний в татарстанской столице — по их результатам пройдет отбор кандидатов в национальную сборную страны. Старты проходят с 6 по 17 апреля в казанском Центре гимнастики. 

«Предполагается, что Рустам Нургалиевич посетит данные соревнования, а также пообщается со спортсменами, в том числе из Татарстана. На сегодняшний день спортивной гимнастикой в нашей республике занимаются более 2 тыс. человек», — заключила Лилия Галимова.

#лилия галимова #спортивная гимнастика #Рустам Минниханов
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