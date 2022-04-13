Минниханов пообщается с участниками чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов на текущей неделе посетит соревнования, проходящие в рамках чемпионата России по спортивной гимнастике организованного в Казани. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она подчеркнула значимость этих состязаний в татарстанской столице — по их результатам пройдет отбор кандидатов в национальную сборную страны. Старты проходят с 6 по 17 апреля в казанском Центре гимнастики.

«Предполагается, что Рустам Нургалиевич посетит данные соревнования, а также пообщается со спортсменами, в том числе из Татарстана. На сегодняшний день спортивной гимнастикой в нашей республике занимаются более 2 тыс. человек», — заключила Лилия Галимова.