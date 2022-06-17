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Ру Тат
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Экономика
17 июня 2022  14:22
Эльвира Зайнулина

Минниханов пообещал продолжить выпуск автомобилей Aurus

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Aurus продолжит выпуск автомобилей, несмотря на сложности с поставками комплектующих. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Проблемы везде, во всем есть. И везде мы <...> находим решения. Aurus будет выпускаться», – сказал ТАСС руководитель республики.

Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Отправной точкой их создания стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 год Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе единой модульной платформы. В настоящее время Aurus является официальным транспортным средством главы государства.

С мая прошлого года автомобили Aurus производятся серийно на заводе в Елабуге.

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