Минниханов пообещал продолжить выпуск автомобилей Aurus

Aurus продолжит выпуск автомобилей, несмотря на сложности с поставками комплектующих. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Проблемы везде, во всем есть. И везде мы <...> находим решения. Aurus будет выпускаться», – сказал ТАСС руководитель республики.

Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Отправной точкой их создания стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 год Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе единой модульной платформы. В настоящее время Aurus является официальным транспортным средством главы государства.

С мая прошлого года автомобили Aurus производятся серийно на заводе в Елабуге.