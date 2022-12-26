Минниханов пообещал поддержать проект по переработке технической конопли

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня в Доме Правительства РТ заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», участники которого рассмотрели несколько инновационных проектов. В частности, руководитель республики пообщеал поддержать преокт по переработке технической конопли, использование в производстве супер-пластиков и другие проекты.

Так, в НИИЭМИ (Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий) разработаны новые эластомерные материалы и изделия для спецтехники, рассказал гендиректор НИИ Дмитрий Резниченко. Созданы резиновые смеси для авиационной и космической техники, атомной промышленности, рукава для систем охлаждения радиоэлектроники. Он отметил, что после ухода из России «западного лобби» нужно разрабатывать собственные программы стандартизации, в частности, для резинотехнической промышленности.

«Данная тема очень важна для технологической безопасности, к тому же это хороший бизнес», – ответил Минниханов и предложил наладить сотрудничество с татарстанскими предприятиями судостроения, авиастроения и автопрома.

Институт синтетических полимерных материалов ищет инвесторов для исследований термостойких полимеров (полиимидов), сообщил директор института Сергей Пономаренко. Пилотное производство стоимостью 50-100 млн рублей возможно запустить к 2025 году. По его словам, из супер-пластиков можно будет выпускать пленку для гибких солнечных батарей. Полиимиды также применимы в производстве аэрокосмической техники, электротехники и микроэлектроники. Минниханов рекомендовал ПАО «Татнефть» и Казанскому федеральному университету принять участие в этом проекте.

Кроме того, в России предлагается возродить отрасль по культивированию и переработке технической (ненаркотической) конопли, рассказал профессор КНИТУ-КХТИ Тимур Дебердеев. По его ловам, в мире из нее производится около 25 тыс. наименований продукции – от бумаги, биоразлагаемой посуды и масла до текстиля, строительных, лакокрасочных и композитных материалов, а также лекарственных препаратов.

Президент Татарстана пообещал оказать поддержку проекту. «У Казанского порохового завода также есть большая потребность, – напомнил он. – Можем выйти на крупные объемы. Для этого нужно изучить вопросы техники и семенного материала. Для оборонной промышленности это стратегический материал».

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль посоветовал российским нефтегазовым компаниям нужно искать новые рынки сбыта за пределами Азии, сообщает пресс-служба Президента РТ. «Несмотря на непростое время, наш нефтегазовый комплекс не умер, – сказал он. – Нефтяники собираются по итогам этого года добыть 539 млн тонн нефти. Это даже больше, чем в прошлом году».