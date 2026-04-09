Минниханов пообещал, что Татарстан окажет поддержку стартапам с выставки РВФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан поможет в реализации стартапов, участвующих в выставке Российского венчурного форума (РВФ), который проходит сегодня в МВЦ «Казань Экспо». Об этом на пленарном заседании форума сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Мы прошли по выставке. К сожалению, не всю прошли, но очень интересные проекты, очень большие перспективы. Республика тоже будет максимально участвовать в реализации этих проектов», – пообещал он.

Выставка стартапов на РВФ объединила примерно 150 участников, отобранных из 1,3 тыс. заявок. Среди них также есть участники из дружественных стран.

Российский венчурный форум продлится с 8 по 10 апреля. Накануне состоялось открытие в Иннополисе, а сегодня ключевой площадкой деловой программы стал МВЦ «Казань Экспо».

Помимо Рустама Минниханова, в пленарном заседании участвуют помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.