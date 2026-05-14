Общество 14 мая 2026 19:52

Минниханов получил Благодарность Президента РФ за вклад в развитие строительства

Фото: канал Лилии Галимовой в МАКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен Благодарности Президента Российской Федерации за вклад в развитие жилищного строительства в стране. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Отмечается, что высокую государственную награду Президент России присудил с учетом работы Минниханова в качестве председателя комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Напомним, данный нацпроект направлен на комплексное развитие населенных пунктов, строительство жилья, обновление коммунальных сетей, модернизацию общественного транспорта и формирование комфортной городской среды.

#Рустам Минниханов #Владимир Путин #благодарность президента рф #Лилия Галимова #нацпроекты #национальные проекты
