Минниханов получил Благодарность Президента РФ за вклад в развитие строительства
Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен Благодарности Президента Российской Федерации за вклад в развитие жилищного строительства в стране. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Отмечается, что высокую государственную награду Президент России присудил с учетом работы Минниханова в качестве председателя комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Напомним, данный нацпроект направлен на комплексное развитие населенных пунктов, строительство жилья, обновление коммунальных сетей, модернизацию общественного транспорта и формирование комфортной городской среды.