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Минниханов показал видео в честь Дня отца
Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео в честь Дня отца.
На опубликованных кадрах показано, какую важную роль играет отец в жизни каждого ребенка. Именно папы становятся первыми учителями своих детей, становятся примером мужества и телохранителями всей семьи.
Также в ролике показано, как отцы прививают детям любовь к спорту, технике.
«Мы выросли здоровыми, без забот и в радости. Спасибо, папа, за все!» — говорится в видео.
От себя Минниханов также поздравил с отцовским днем, подчеркнув, что хороший отец может дать ребенку больше, чем сто хороших наставников.
видео: телеграм-канал Рустама Минниханова
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