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Общество 20 октября 2024 13:50

Минниханов показал видео в честь Дня отца

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Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео в честь Дня отца.

На опубликованных кадрах показано, какую важную роль играет отец в жизни каждого ребенка. Именно папы становятся первыми учителями своих детей, становятся примером мужества и телохранителями всей семьи.

Также в ролике показано, как отцы прививают детям любовь к спорту, технике.

«Мы выросли здоровыми, без забот и в радости. Спасибо, папа, за все!» — говорится в видео.

От себя Минниханов также поздравил с отцовским днем, подчеркнув, что хороший отец может дать ребенку больше, чем сто хороших наставников.

видео: телеграм-канал Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #день отца #поздравление #видео
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