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Общество 27 августа 2024 14:07

Минниханов показал видео с церемонии награждения бойцов СВО в преддверии Дня Республики

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Бойцам 430 мотострелкового полка и 621 артиллерийского дивизиона вручили республиканские госнаграды в преддверии Дня Республики Татарстан. Видео с церемонии награждения опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

«Каждый из них — образец мужества и отваги! Ждём с Победой!» — написал руководитель республики в посте.

Минниханов также поблагодарил ребят за подвиги, совершенные во время службы.

«Спасибо нашим ребятам за подвиги, проявленные при исполнении воинского долга. Гордимся!» — написал он.

Видео: телеграм-канал Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #награждение #герои СВО #день республики татарстан
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