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Минниханов показал видео с церемонии награждения бойцов СВО в преддверии Дня Республики
Бойцам 430 мотострелкового полка и 621 артиллерийского дивизиона вручили республиканские госнаграды в преддверии Дня Республики Татарстан. Видео с церемонии награждения опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.
«Каждый из них — образец мужества и отваги! Ждём с Победой!» — написал руководитель республики в посте.
Минниханов также поблагодарил ребят за подвиги, совершенные во время службы.
«Спасибо нашим ребятам за подвиги, проявленные при исполнении воинского долга. Гордимся!» — написал он.
Видео: телеграм-канал Рустама Минниханова
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