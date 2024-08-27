Минниханов показал видео с церемонии награждения бойцов СВО в преддверии Дня Республики

Бойцам 430 мотострелкового полка и 621 артиллерийского дивизиона вручили республиканские госнаграды в преддверии Дня Республики Татарстан. Видео с церемонии награждения опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

«Каждый из них — образец мужества и отваги! Ждём с Победой!» — написал руководитель республики в посте.

Минниханов также поблагодарил ребят за подвиги, совершенные во время службы.

«Спасибо нашим ребятам за подвиги, проявленные при исполнении воинского долга. Гордимся!» — написал он.

Видео: телеграм-канал Рустама Минниханова