Минниханов показал видео награждения участников СВО из Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео награждения военнослужащих из республики, находящихся в зоне спецоперации. Ролик опубликован в телеграм-канале руководителя РТ.

«Коллеги прислали видео награждения наших ребят из полков 430 и 1231, а также артиллерийского дивизиона 621. Каждый из них пример смелости, стойкости и мужества и своим подвигом заслужил эту награду!» — подписал видео Минниханов.

В ролике показано, как указом Раиса РТ военнослужащие «за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“».

В заключение Минниханов на татарском языке поблагодарил бойцов за самоотверженную и успешную службу.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Видео: https://t.me/rustamminnikhanov