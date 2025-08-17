news_header_top
Общество 17 августа 2025 14:33

Минниханов показал снятое с воздуха видео уборки урожая на юго-востоке Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Telegram-канале видео уборочных работ, снятое с воздуха.

«Знакомимся с ходом полевых работ на юго-востоке Татарстана – в Бавлинском и Ютазинском районах», – пояснил Раис РТ.

«Һава шартлары уңайлашкан очракта, урак өстен сентябрь урталарына кадәр югалтусыз тәмамларга була, дип ышандырдылар (в переводе – „[Аграрии] заверили, что при благоприятных погодных условиях уборку [урожая] можно закончить без потерь до середины сентября“)», – добавил Рустам Минниханов.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.

#Сельское хозяйство #Рустам Минниханов #уборка урожая
