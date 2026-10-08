Минниханов показал ролик татарстанцев для челленджа «Рожденные культурой»

Жители Татарстана подготовили видеоролик для мирового челленджа «Рожденные культурой». Участники проекта показали уникальные традиции татарского народа в современном формате – через движение и танец. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАКСе.

«Это красивое напоминание о необходимости для всех нас сохранять свои корни!» – написал Минниханов.

По его словам, речь идет не только о том, чтобы жить прошлым, но и о сохранении ценностей, которые формируют идентичность народа, и их передаче следующим поколениям.

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov