Минниханов показал ролик татарстанцев для челленджа «Рожденные культурой»
Жители Татарстана подготовили видеоролик для мирового челленджа «Рожденные культурой». Участники проекта показали уникальные традиции татарского народа в современном формате – через движение и танец. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в МАКСе.
«Это красивое напоминание о необходимости для всех нас сохранять свои корни!» – написал Минниханов.
По его словам, речь идет не только о том, чтобы жить прошлым, но и о сохранении ценностей, которые формируют идентичность народа, и их передаче следующим поколениям.