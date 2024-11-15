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Минниханов показал работу форума «РОСТКИ» в Казани — фото
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями с II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ» и назвал его главную задачу.
«Безнең бурычыбыз илебезнең төп партнерларының берсе белән хезмәттәшлекне көчәйтү. (Наша задача — усилить сотрудничество с одним из ключевых партнеров нашей страны)», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что участие в форуме принимают представители шести китайских провинций, а также десятки крупных корпораций Поднебесной.
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