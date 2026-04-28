Минниханов показал очередное награждение бойцов медалями ордена «За заслуги перед РТ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Раис РТ Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях показал очередное видео награждения отличившихся военнослужащих из Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Республиканские государственные награды вручили татарстанским военнослужащим, находящимся на передовой. Низкий поклон за ратный подвиг каждому бойцу! Ватаныбызны саклаучыларга чиксез хөрмәтебез һәм рәхмәтебез! (в переводе – „Защитникам Отечества – безграничное уважение и благодарность!“)» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

Награждение традиционно провел генерал-лейтенант Владимир Майстренко, который курирует подразделения из Татарстана в зоне специальной военной операции.

