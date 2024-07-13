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Культура 13 июля 2024 21:15

Минниханов показал, как в Татарстане проходит праздник «Питрау»

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Минниханов показал, как в Татарстане проходит праздник «Питрау»

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии с эпизодами празднования Питрау. Событие проходит в деревне Зюри Мамадышского района.

«Республиканский праздник культуры кряшен „Питрау“ принимает сегодня гостеприимный Мамадышский район. В деревне Зюри, на поляне „Тырлау“, развернулось множество праздничных площадок», — говорится в сообщении в телеграм-канале руководителя РТ.

Как сообщает Минкульт Татарстана, праздник организован в рамках Года семьи, объявленного в России указом Президента Владимира Путина. Мероприятие соответствует целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография».

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

#Год семьи #нацпроекты #национальные проекты #праздник Питрау #Рустам Минниханов
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