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Минниханов показал, как в Татарстане проходит праздник «Питрау»
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии с эпизодами празднования Питрау. Событие проходит в деревне Зюри Мамадышского района.
«Республиканский праздник культуры кряшен „Питрау“ принимает сегодня гостеприимный Мамадышский район. В деревне Зюри, на поляне „Тырлау“, развернулось множество праздничных площадок», — говорится в сообщении в телеграм-канале руководителя РТ.
Как сообщает Минкульт Татарстана, праздник организован в рамках Года семьи, объявленного в России указом Президента Владимира Путина. Мероприятие соответствует целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография».
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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