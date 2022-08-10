Минниханов показал, как идет сбор урожая в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил труд сельхозработников по уборке урожая. В своем телеграм-канале он опубликовал видео с комбайнами, которые собирают пшеницу, сопроводив ее подписью на татарском и русском языках.

«Умение, труд и старание хлеборобов сегодня видно на полях!» – написал Президент, добавив, что работа сейчас в самом разгаре, и труд земледельцев на полях виден сразу.

Напомним, всего в этом году необходимо убрать зерновые и зернобобовые на площади 1,5 млн га, масленичные культуры – 427 тыс. га. В сельхозпредприятиях республики будет задействовано 3 тыс. 417 единиц собственных зерноуборочных комбайнов. Минниханов ранее призвал поощрить сельхозработников и достойно оплатить их труд.