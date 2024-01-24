Минниханов показал фотографии со встречи с многодетными семьями Татарстана

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился фотографиями со встречи с многодетными семьями республики.

По словам Раиса РТ, мероприятие было организовано в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Дус һәм нык гаиләләр — илебезнең зур байлыгы, матур киләчәге! (в переводе с татарского — „Дружные и крепкие семьи — великое достояние нашей страны, ее прекрасное будущее!“)» — добавил Рустам Минниханов.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Вчера он посетил форум «Родные-Любимые» на ВДНХ и встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».