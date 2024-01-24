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Минниханов показал фотографии со встречи с многодетными семьями Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился фотографиями со встречи с многодетными семьями республики.
По словам Раиса РТ, мероприятие было организовано в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.
«Дус һәм нык гаиләләр — илебезнең зур байлыгы, матур киләчәге! (в переводе с татарского — „Дружные и крепкие семьи — великое достояние нашей страны, ее прекрасное будущее!“)» — добавил Рустам Минниханов.
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