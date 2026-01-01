news_header_top
Общество 1 января 2026 09:46

Минниханов поинтересовался у татарстанцев, как у них дела после новогодней ночи

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался в социальных сетях у жителей республики, как у них дела после новогодней ночи.

«Исәнмесез! Хәлләр ничек? (в переводе – „Здравствуйте! Как дела?“)» – написал рано утром Раис РТ в своем блоге в мессенджере MAX.

Рустам Минниханов также выложил хорошо знакомый его подписчикам вид на площадь Свободы из окна своего рабочего кабинета. Но на сей раз это была не фотография, а новогодняя открытка. Возможно, Раис Татарстана таким образом подчеркнул, что сегодня праздничный, а не рабочий день.

В 2019 году руководитель республики пояснял: «Мы должны друг с другом здороваться. <…> Кто-то меня критикует, говорит: «Неужели нельзя другую фотографию поставить?» Но она вот такая. Когда я нахожусь в Казани на рабочем месте, всегда таким образом приветствую».

