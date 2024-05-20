Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поговорил с национальным лидером Туркменистана о KazanForum
Раис РТ Рустам Минниханов поговорил по телефону с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым. Разговор состоялся по инициативе туркменской стороны, сообщает пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.
Председатель Халк Маслахаты (верхняя палата парламента) Туркменистана поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием туркменской делегации и высоко оценил прошедший на прошлой неделе Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».
«Участие многочисленных представителей государственных, религиозных и деловых кругов в данном мероприятии свидетельствует о возрастающем интересе к Татарстану в качестве связующего звена России с Исламским миром», - отметил спикер.
Он добавил, что в Туркменистане высоко ценят отношения с Татарстаном в рамках сотрудничества с Россией и выразил уверенность, что данный визит станет важным этапом в истории развития туркмено-татарстанского сотрудничества.
Минниханов, в свою очередь, поблагодарил руководство Туркменистана за представительную делегацию и организацию стенда в рамках международной выставки Russia Halal Expo.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»