Минниханов поговорил с национальным лидером Туркменистана о KazanForum

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов поговорил по телефону с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым. Разговор состоялся по инициативе туркменской стороны, сообщает пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.

Председатель Халк Маслахаты (верхняя палата парламента) Туркменистана поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием туркменской делегации и высоко оценил прошедший на прошлой неделе Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Участие многочисленных представителей государственных, религиозных и деловых кругов в данном мероприятии свидетельствует о возрастающем интересе к Татарстану в качестве связующего звена России с Исламским миром», - отметил спикер.

Он добавил, что в Туркменистане высоко ценят отношения с Татарстаном в рамках сотрудничества с Россией и выразил уверенность, что данный визит станет важным этапом в истории развития туркмено-татарстанского сотрудничества.

Минниханов, в свою очередь, поблагодарил руководство Туркменистана за представительную делегацию и организацию стенда в рамках международной выставки Russia Halal Expo.