Минниханов: Подвиги татарстанцев в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнут

Совершенные татарстанцами в годы Великой Отечественной войны подвиги никогда не померкнут. Уверенность в этом выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в обращении к жителям республики по случаю 76-й годовщины Великой Победы.

«Дорогие татарстанцы! Уважаемые фронтовики и труженики тыла! От имени Государственного Совета, Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!» — сказал в своем поздравлении руководитель республики.

По мнению Президента РТ, «незабываемый день 9 мая навсегда вписан в прошлое, настоящее и будущее нашего многонационального народа, несокрушимого Российского государства, всего освобожденного человечества». В связи с этим он напомнил, что жизнью, свободой и независимостью своей Родины представители послевоенных поколений обязаны героическим советским воинам и миллионам тружеников, ковавшим в тылу оружие Победы.

«Великая Победа стала символом беспримерного мужества, самоотверженного подвига, духовного единства и торжества высоких идеалов добра и справедливости над силами зла и преступной идеологией нацизма. Оплаченная огромной, невосполнимой ценой, она является для нас нравственным эталоном гражданственности и патриотизма, служа решительным предостережением всем тем, кто мечтает снова ввергнуть мир в кровавую пучину войны», — убежден Рустам Минниханов.

Отдельно он остановился на доблестных деяниях уроженцев Татарской АССР. «В сплоченных рядах защитников Родины героически бились свыше семисот тысяч наших земляков, более половины из которых полегли на полях сражений, погибли в лагерях смерти и умерли от ран в госпиталях. Никогда не померкнут в наших сердцах славные подвиги Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Михаила Симонова и многих других татарстанцев», — подчеркнул Президент РТ.

Обратив внимание на то, что в этот светлый день россияне склоняют головы перед павшими героями и жертвами войны, отдают дань уважения труженикам тыла, Минниханов заметил: «Время неумолимо. Уходят в вечность герои, передавая эстафету героических свершений молодежи».

В качестве примера живой связи поколений он привел активное участие татарстанцев во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», поисковом движении «Снежный десант» и проекте «Книга Памяти». При этом Президент Татарстана уверен, что в дальнейшем военно-патриотическая работа в республике «будет прирастать новыми созидательными делами».

«Сердечно желаю нашим дорогим ветеранам долголетия и благополучия, всем татарстанцам — чистого мирного неба, счастья, здоровья, успехов в труде и учебе! С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!» — завершил свое обращение Рустам Минниханов.