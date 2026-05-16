Минниханов подвел итоги «КазаньФорума-2026»: 99 стран и 250 почетных гостей

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ подвел итоги завершающегося XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Сегодня завершаем XVII Международный экономический форум „Россия – Исламский мир“», – напомнил Раис РТ и привел некоторые данные об участниках мероприятия. «Много гостей: 99 стран, 75 субъектов [Российской Федерации], 250 почетных гостей», – заметил он.

В числе прочих почетных гостей форум посетили национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев, заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и другие.

«Много министров зарубежных стран (государств дальнего зарубежья – прим. Т-и). Только из Египта четыре министра было», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис Татарстана поблагодарил всех, кто был задействован в организации и проведении «КазаньФорума», во встречах и сопровождении его гостей и участников. Он также отметил, что в рамках этого события сегодня организовано пленарное заседание Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», а завтра состоится праздник по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией – «Изге Болгар жыены».

После завершения речи Рустама Минниханова присутствовавшие в зале участники совещания отреагировали на нее продолжительными аплодисментами.