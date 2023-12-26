Минниханов подвел экономические итоги года в Татарстане на церемонии в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2023». На мероприятии, прошедшем в ГТРК «Корстон», он подвел экономические итоги года в республике. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов напомнил, что благодаря трудовым коллективам и руководству предприятий Татарстан сохранил положительную динамику по ключевым экономическим показателям. Так, объем ВРП превысил 4 трлн рублей (102,8%), а отгруженной продукции — 4,5 трлн рублей. Объем инвестиций в регион за этот год составит 1 трлн рублей.

«Успешное развитие республики обусловлено всесторонней поддержкой лично Президента России Владимира Владимировича Путина, Правительства страны. Стабильный рост экономики в первую очередь обеспечивают ведущие отрасли промышленности — нефтегазохимия, машиностроение, энергетика. В этом году мы запустили ряд значимых проектов в данных отраслях», — заметил руководитель республики.

Он напомнил, что в 2023 году свои юбилеи отметили Пороховой завод (235 лет), «Позис» (125 лет), «Вакууммаш» (80), Электромеханический завод (75 лет), «Казаньоргсинтез» (65), «Ремдизель» (45) и ТАИФ-НК (25), Еще одной знаменательной датой, отмечавшейся в республике, стало 80-летие с начала промышленной разработки нефти в республике.

«Эти события — хороший повод поблагодарить трудовые коллективы за их работу и сказать спасибо нашим уважаемым ветеранам, заложившим основу достижений республики. Бик зур рәхмәт сезгә! Большую работу проводят предприятия оборонно-промышленного комплекса по наращиванию поставок современного вооружения и техники для армии и модернизации производственных мощностей. Хочу поблагодарить коллективы предприятий за самоотверженный труд и вклад в нашу обороноспособность», — добавил Раис Татарстана.

Он отметил, что многие татарстанцы совершают подвиги в зоне специальной военной операции, а коллективы предприятий и их руководство — в тылу, оказывая поддержку нашим бойцам и новым регионам.

Минниханов подчеркнул, что в преддверии праздников каждый руководитель должен уделить особое внимание и оказать всю возможную поддержку семьям военнослужащих.

Еще одна важная задача, обозначенная руководителем РТ, — продовольственная безопасность. «Несмотря на непростую ситуацию, наши аграрии смогли собрать достойный урожай зерна — 3,6 млн тонн и второй год подряд обеспечить более 2,1 млн тонн надоев молока. Выражаю благодарность работникам агропромышленного комплекса — труженикам села — за ваш усердный труд», — отметил он.

Кроме того, Рустам Минниханов перечислил масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые в регионе при поддержке Президента и Правительства России. Так, 2023 год отметился открытием движения по скоростной трассе М12 «Москва — Казань». Продолжается строительство федеральной дороги М7, трассы Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск, вылетных магистралей в Казани. «Уверен, мы успешно завершим их в установленные сроки», — подытожил Минниханов и отметил, что открытие таких дорог создаст дополнительные преимущества для развития Татарстана.

В целом на дорожное строительство в районах Татарстана в 2023 году было выделено более 180 млрд рублей.

«В целях повышения качества жизни наших граждан мы продолжаем реализацию национальных проектов, государственных и республиканских программ. В их рамках в 2023 году построено и отремонтировано более 4 тыс. объектов. Всего на эти цели было выделено 126 млрд руб. Также отмечу, что третий год подряд строители вводят рекордные для республики объемы жилья — более 3 млн кв. м», — перечислил Раис РТ и пообещал, что реализация республиканских программ продолжится и в 2024 году.

Далее Рустам Минниханов вручил наиболее отличившимся татарстанцам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

Участие в церемонии принимали также Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, депутаты Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ от Татарстана, депутаты Госсовета Республики Татарстан, ответственные работники Администрации Раиса РТ и Кабинета Министров РТ, руководители республиканских министерств и ведомств, ветераны директорского корпуса, представители СМИ.