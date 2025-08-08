Минниханов подтвердил готовность Татарстана к расширению сотрудничества с Малайзией

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом состоялась сегодня в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов отметил, что Малайзия занимает важное место в исламском мире, вносит вклад в глобальную стабильность и является ключевым партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он выразил уверенность, что председательство страны в 2025 году в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии поспособствует укреплению региональной безопасности, развитию экономики и культурного взаимодействия. Татарстан, по словам Раиса, готов активно содействовать углублению российско-малайзийских связей.

Минниханов подчеркнул, что опыт Малайзии в области исламских финансов, производства и сбыта халяльной продукции вызывает интерес во многих странах, включая Россию. Он напомнил о визитах татарстанской делегации в Малайзию в августе и декабре прошлого года, поблагодарив Султана Ибрагима за гостеприимство.

В декабре в Куала-Лумпуре состоялось выездное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», в ходе которого Минниханов трижды встречался с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Раис Татарстана напомнил, что в этом году Премьер-министр Малайзии посетил Казань как почетный гость Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и заседания Группы стратегического видения. Он отметил важность проведения в рамках форума отдельного круглого стола «Россия – Малайзия» и пригласил делегации страны на KazanForum 2026 года.

Минниханов сообщил, что Малайзия стала страной-партнером БРИКС после участия своей делегации в саммите в Казани в октябре 2024 года.

Также он отметил укрепление связей Татарстана со штатами Джохор и Саравак, положительную динамику взаимного товарооборота и готовность к дальнейшему взаимодействию в нефтегазовой, нефтехимической и судостроительной отраслях, а также в сельском хозяйстве, халяль-индустрии и высоких технологиях. В частности, он пригласил малазийских коллег на форум Kazan Digital Week в сентябре.

Особое внимание Раис РТ уделил молодежному сотрудничеству, назвав его ключевым элементом долгосрочных отношений. Он напомнил, что в международной сети школьных клубов дипломатии Движения первых участвуют 12 малайзийских школ, а сейчас в Татарстане проходит казанский этап лагеря «Друзья» с участием школьников из двух стран.

Осенью в Куала-Лумпуре планируется совместный лагерь на 200 участников.

Минниханов отметил, что Татарстан стал пилотным регионом России по внедрению исламского банкинга, и выразил признательность Малайзии за организацию стажировок по этой теме для татарстанских госслужащих. Он также указал на перспективы гуманитарного взаимодействия в образовании, культуре, туризме и спорте, пожелав Султану Ибрагиму продуктивного пребывания в республике.

Султан Ибрагим, в свою очередь, выразил благодарность за тёплый приём и рассказал, что Владимир Путин высоко отзывался о Татарстане, его природной красоте и технологических достижениях. Он подчеркнул, что визит в Казань символизирует стремление Малайзии углублять сотрудничество с республикой, а также положительно оценил работу Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Монарх заявил о большом потенциале в расширении экономических связей, взаимодействии в нефтехимии, инновациях, исламских финансах и халяль-секторе. Он отметил рост академических обменов, возможность возобновления авиасообщения между Россией и Малайзией и выразил надежду, что визит станет новым этапом в развитии отношений.