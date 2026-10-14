Минниханов подтвердил готовность Казани к турнирам World Aquatics в 2028 году

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом European Aquatics и вице-президентом World Aquatics Антонио Силвой. Во встрече также приняли участие советник World Aquatics Виктор Хусар и вице-президент European Aquatics Эркан Ялчин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили развитие международного сотрудничества и перспективы возвращения международных турниров под эгидой континентальной федерации в Казань.

Казань зарекомендовала себя как надежная площадка для проведения крупнейших международных соревнований, в том числе по водным видам спорта. Среди знаковых событий – Всемирная летняя Универсиада 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года. Несмотря на перенос запланированного на 2025 год чемпионата мира в Сингапур, за Казанью закреплено право принять чемпионат Европы в 2028 году. В ходе переговоров Рустам Минниханов вновь подтвердил готовность Республики Татарстан к организации турниров самого высокого уровня.

Напомним, что 13 апреля 2026 года World Aquatics полностью сняла ограничения в отношении российских спортсменов, восстановив членство страны и вернув право выступать под национальным флагом, с исполнением гимна и в национальной форме.

В ходе рабочей поездки в Казань представители международных федераций в сопровождении первого заместителя председателя ФВВСР Владимира Сальникова также ознакомились со спортивной инфраструктурой города.