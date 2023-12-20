Минниханов подписал закон об изменении границ трех районов Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, которым вносятся изменения в границы районов Казани. Скорректированы территории, входящие в Вахитовский, Приволжский и Советский районы города, следует из документа, опубликованного на портале руководителя РТ.

В отношении Вахитовского и Приволжского района изменены картографические описания границы «по четной стороне улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Габдуллы Тукая, вдоль четной стороны улицы Габдуллы Тукая до улицы Сары Садыковой». Теперь в документе будет значиться «по нечетной стороне улицы Нурсултана Назарбаева до площади Вахитова, пересекая улицы Техническая и Габдуллы Тукая, проходит на север вдоль четной стороны улицы Габдуллы Тукая до улицы Сары Садыковой».

В картографическое описание границы Советского района внесен дополнительный пункт:

«Граница чересполосного участка („Научный городок“) Советского района проходит по границе чересполосного участка („Научный городок“) муниципального образования города Казани по смежеству с Высокогорским муниципальным районом Республики Татарстан».

Как стало известно на юбилейном, 50-м собрании Госсовета, дополнение увеличит число жителей Советского района примерно на 600 человек.