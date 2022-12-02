Минниханов подписал закон о выплате пособия детям-сиротам на покупку учебников

Татарстанским детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будут выплачивать ежегодное пособие на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей. Также мера поддержки распространится на детей, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период обучения. Соответствующий закон подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Изменения вносятся в закон РТ «Об адресной социальной поддержке населения РТ». Получать пособие учащиеся будут за счет средств республиканского или местного бюджета вместе с полным гособеспечением до завершения обучения. Закон опубликован на сайте Президента РТ накануне, в силу он вступит через 10 дней.

Размер пособия будет равняться трехмесячной государственной социальной стипендии. В этом году для студентов вузов такая стипендия составляет 2 634 рубля, ссузов — 958 рублей.