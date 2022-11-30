Минниханов подписал указ о выплатах судьям Конституционного суда после его ликвидации

В Татарстане утвержден порядок предоставления гарантий судьям Конституционного суда РТ, пребывающим в отставке. Выплачивать им ежемесячное пожизненное содержание и иные выплаты Конституционный суд будет до 31 декабря, далее эти функции передадут Минтруду РТ, включительно, следует из указа Президента РТ Рустама Минниханова.

Конституционный суд РТ доложен передать в Минтруд все документы, необходимые для ежемесячных выплат, не позднее 31 декабря. Кабмину поручено обеспечить финансирование всех расходов.

Указ вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

Напомним, конституционный суд Татарстана будет упразднен 31 декабря этого года, а полномочия судей прекратятся 30 декабря – соответствующий законопроект утвердили депутаты Госсовета РТ. После прекращения полномочий судей Конституционного суда они считаются удаленными в отставку. За судьями сохраняются все гарантии, в том числе материальные и социальные.